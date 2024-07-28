Национальный банк Украины введет в обращение новую памятную монету с номиналом 5 гривен, посвященную труду медицинских работников Украины. Продажа монеты начнется с 30 июля. Эта монета входит в серию "Бессмертная моя Украина".

Национальный банк Украины объявил о введении в обращение новой памятной монеты, изготовленной из нейзильбера, диаметром 3,5 сантиметра и весом 16,5 грамма. Планируется выпустить до 50 тысяч монет.

На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта, на которой видна кровь в форме контура территории Украины. По словам НБУ, узор символизирует "рану, которая остается в сердце каждого украинца".

На реверсе новой памятной монеты смоделированы пересекающиеся полоски бинта. Согласно Национальному банку Украины, этот дизайн символизирует "изоляцию раны, подвергшейся обработке рукой медика, проявившего самоотверженность и профессионализм во время лечения пациентов в самых сложных условиях".

На монете также отчеканена надпись "Украина" и малый Государственный Герб вверху на зеркальном фоне, а под бинтом внизу справа находятся номинал монеты и год ее выпуска, слева от этого – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

С 30 июля новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо медикам!" можно будет купить в онлайн-магазине Нацбанка. На первый день продажи будет доступно более половины общего тиража, а именно 20 тыс. штук из 30 тыс. штук. Остальные 10 тыс. монет будут постепенно поступать в продажу в банках-партнерах, в том числе в ПриватБанке, Укргазбанке, Радабанке и Таскомбанке. Этот процесс будет происходить по мере отгрузки монет Банкнотно-монетным двором НБУ.

Глава НБУ Андрей Пышный и генеральный директор НДС "Охматдет" Владимир Жолнер представили новую монету, вручив первые памятные экземпляры работникам "Охматдета".

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