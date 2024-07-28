Военнообязанные, не обновившие свои данные до 16 июля, могут столкнуться с административной ответственностью за нарушение правил военного учета. В худшем случае, их могут объявить в розыск.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал юрист в сфере военного права Владимир Романчук из LCF Law Group. Он отметил: "Административная ответственность может сопровождаться объявлением лица в розыск".

Согласно санкциям статьи, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 17 до 25,5 тысячи гривен, также возможно лишение права управления транспортными средствами. Для юридических и должностных лиц штраф может достигать 59 тысяч гривен.

По мнению юриста, начавшие процедуру обновления, но не успевшие завершить ее вовремя, вряд ли получат штрафы. "Обычно к ответственности будут привлекать тех, кто полностью игнорирует свои обязанности", – добавил Романчук.

Ранее Politeka также писала о том, что в Закарпатье 14-летнего подростка задержали за помощь уклоняющимся в нелегальном пересечении границы. Отмечено, что за опасный переезд через стремительную реку каждый уклончивый платил от 4 до 6 тысяч долларов, тогда как помогавший в этом подросток получил тысячу долларов. В настоящее время правоохранители устанавливают лица, организовавшие это незаконное путешествие.

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