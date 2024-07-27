На Закарпатті 14-річного підлітка затримали за допомогу ухилянтам у нелегальному перетині кордону, при цьому кожен з порушників сплатив від 4 до 6 тисяч доларів за небезпечний переїзд.

На Закарпатті нещодавно затримали 14-річного хлопця, який допомагав кільком ухилянтам нелегально перетнути кордон.

Інцидент стався, коли наряд відділу "Вилок" Мукачівського загону зупинив групу з чотирьох осіб, які намагалися переплисти річку Тису. Серед затриманих були жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначено, що за небезпечний переїзд через стрімку річку кожен ухилянт сплатив від 4 до 6 тисяч доларів, тоді як підліток, який допомагав у цьому, отримав тисячу доларів. Наразі правоохоронці встановлюють особи, які організували цю незаконну подорож.

Раніше Politeka також писала про те, що військовий приїхав у відпустку, а його затримали і відвезли до ТЦК. Чоловікові сказали, що йому необхідно "поїхати на розмову" до села Ділове, яке знаходиться за 36 км від місця, де пара планувала відпочивати.