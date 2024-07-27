В Закарпатье 14-летнего подростка задержали за помощь уклоняющимся в нелегальном пересечении границы, при этом каждый из нарушителей заплатил от 4 до 6 тысяч долларов за опасный переезд.

В Закарпатье недавно задержали 14-летнего парня, который помогал нескольким уклончанам нелегально пересечь границу.

Инцидент произошел, когда наряд отдела "Вилок" Мукачевского отряда остановил группу из четырех человек, пытавшихся переплыть реку Тису. Среди задержанных были жители Киевщины, Закарпатья, Днепропетровщины и Львовщины, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины .

Отмечено, что за опасный переезд через стремительную реку каждый уклончивый платил от 4 до 6 тысяч долларов, тогда как помогавший в этом подросток получил тысячу долларов. В настоящее время правоохранители устанавливают лица, организовавшие это незаконное путешествие.

Ранее Politeka также писала о том, что военный приехал в отпуск, а его задержали и увезли в ТЦК. Мужчине сказали, что ему необходимо "поехать на разговор" в село Деловое, которое находится в 36 км от места, где пара планировала отдыхать.