Официальный курс доллара составил 40,45 гривны за валюту, в то время как многих волнует или достигнет доллар 42 гривен.

Курс валют в Украине постоянно растет. Возможно, что в первые дни августа курс доллара может добиться уровня 41 гривен. Следует отметить, что такие изменения валютных курсов полностью предсказуемы и предварительно прогнозируемы. Экономический эксперт Тарас Лесовой объяснил, может ли официальный курс достичь 42 гривен.

Согласно прогнозам банкира Тараса Лесового, на рынке может состояться стабилизация по курсу. Национальный банк может удерживать валюту в диапазоне от 40,70 до 41,70 грн.

"Вполне возможно, что по состоянию на 1 августа официальный курс может достичь 40,80-41 гривны, что будет означать, что в июле гривна "просела" на 1-1,3%", - сказал он.

В результате режима управляемой гибкости рынок может быть защищен от резких валютных колебаний, поскольку регулятор при необходимости сможет стабилизировать курс. Изменение валютного курса ожидаемо. До конца года фактический курс может совпасть с прогнозируемым на уровне 42,10 гривны за доллар.

По прогнозам, на следующей неделе курс доллара и евро на межбанковском рынке будет колебаться в таких валютных коридорах: от 40,70 до 41,70 гривны для доллара и от 43,50 до 45,50 гривны для евро.

В то же время на наличном рынке ожидается, что доллар будет торговаться в диапазоне от 40,70 до 42 гривен, а евро - от 43,50 до 46,50 гривен. Согласно Тарасу Лесову, к осени курсы могут вырасти до 41–42 гривен за доллар и 44–47 гривен за евро.

Источник: 24 Канал.

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