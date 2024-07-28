Національний банк України введе в обіг нову пам'ятну монету з номіналом 5 гривень, яка присвячена праці медичних працівників України. Продаж монети розпочнеться з 30 липня. Ця монета входить до серії "Безсмертна моя Україна".

Національний банк України оголосив про введення в обіг нової пам'ятної монети, виготовленої з нейзильберу, з діаметром 3,5 сантиметра та вагою 16,5 грама. Планується випустити до 50 тисяч таких монет.

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинту, на якій видно кров у формі контуру території України. За словами НБУ, візерунок символізує "рану, яка залишається в серці кожного українця".

На реверсі нової пам'ятної монети змодельовані перетинаючіся смужки бинта. Згідно з Національним банком України, цей дизайн символізує "ізоляцію рани, що піддався обробці рукою медика, який виявив самовідданість і професіоналізм під час лікування пацієнтів у найскладніших умовах".

На монеті також викарбувано напис "Україна" і малий Державний Герб угорі на дзеркальному фоні, а під бинтом унизу праворуч знаходяться номінал монети та рік її випуску, зліва від цього – логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

З 30 липня нову пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" можна буде придбати в онлайн-магазині Нацбанку. На перший день продажу буде доступно понад половина загального тиражу, а саме 20 тис. штук з 30 тис. штук. Решта 10 тис. монет будуть поступово надходити у продаж у банках-партнерах, зокрема в ПриватБанку, Укргазбанку, Радабанку і Таскомбанку. Цей процес відбуватиметься по мірі відвантаження монет Банкнотно-монетним двором НБУ.

Голова НБУ Андрій Пишний та генеральний директор ПДВ "Охматдит" Володимир Жолнер представили нову монету, вручивши перші пам'ятні екземпляри працівникам "Охматдиту".

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