Пенсионеры обязаны сообщать ПФУ об изменениях в своей жизни, которые могут повлиять на получение пенсии.

Есть ряд причин, по которым ПФУ может прекратить выплаты для украинцев. Чтобы избежать такого сценария, важно соблюдать все необходимые обязанности внимательно и своевременно.

Пенсионерам необходимо уведомлять ПФУ в течение 10 дней об определенных изменениях в их жизни, таких как выезд за границу на длительный срок, обновление документов (в том числе изменение паспорта), изменение личных данных, влияющих на начисление пенсии (например, фамилии), трудоустройство, увольнение с работы, изменение места регистрации, а также изменение или прекращение определенного статуса.

Информировать ПФУ об этих изменениях можно посредством электронной почты или лично в отделении.

Лица, незаконно получившие более высокие выплаты, обязаны будут вернуть избыточные средства. Пенсионеры могут добровольно вернуть переплату, но в случае отказа к ним могут принять принудительные меры. Пенсионный фонд может содержать до 20% от ежемесячных выплат пенсионера для компенсации финансовых потерь.

Лица, получившие дополнительную надбавку к пенсии для неработающих пенсионеров, но начавшие работать без уведомления об этом ПФУ, могут быть наказаны штрафными санкциями.

Напомним также, что за период с 1 января по 1 июня 2024 года в Украине средняя пенсия части пенсионеров выросла с 99,8 тыс. до 105,6 тыс. гривен в месяц. Речь идет о судьях. Это единственная группа пенсионеров, выплаты которых значительно превышают среднюю пенсию в стране в десятки раз.

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Напомним, при большом стаже украинцы получают мизерную пенсию.

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