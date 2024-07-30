Стало известно, что изменится для украинцев с 1 августа и повысят ли снова тарифы на свет.

Украинцам в июне повысили тариф на электроэнергию. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения вырос с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч и будет действовать до конца апреля 2025 года. Стало известно, что изменится для украинцев с 1 августа и повысят ли снова тарифы на свет.

Так, в августе украинские потребители электроэнергии могут быть спокойны по поводу возможного повышения тарифов. В последнем месяце лета стоимость этих услуг будет оставаться на прежнем уровне в Украине. Следовательно, в августе 2024 года стоимость электроэнергии останется на уровне 4,32 грн за киловатт-час.

Также с 1 октября по 1 марта для жилых домов с электроотопительными установками будут действовать следующие тарифы: до потребления 2000 кВт в месяц тариф будет составлять 2,64 грн за киловатт-час, а за превышение этого объема - 4,32 грн за киловатт-час. С 1 мая по 30 сентября будет применяться единый тариф в размере 4,32 грн за киловатт-час на весь объем потребления.

Кроме того, стоит знать о том, что в августе 2024 года при наличии двухзонного счетчика "ночной" тариф будет составлять 2,16 грн за киловатт-час. Установив двухзонный счетчик, можно оплачивать электроэнергию с 23:00 до 07:00 за половину стандартного тарифа.

Источник: Новости.LIVE.

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