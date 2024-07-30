Весной произошла плановая индексация пенсий на уровень инфляции с учетом роста зарплат – с тех пор средняя пенсия выросла на 505 грн или на 9,6% до 5 743 грн – в августе тоже ждут изменения.

С 1 августа не предполагается перерасчет или индексация пенсий. Однако размер выплат для отдельных граждан все же изменится благодаря специальным надбавкам. Также заработает новый пенсионный закон о стаже.

1.Увеличенную пенсию в августе благодаря разовой денежной выплате ко Дню Независимости Украины получат ветераны войны, жертвы нацистских преследований, а также граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной.

2. Из-за того, что ООН продлила до конца 2024 года выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, эти лица могут также рассчитывать на дополнительные деньги к пенсии в августе.

3.В августе 2024 года увеличат выплаты пенсионерам, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Компенсацию выплачивают:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста – в размере до 300 грн,

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста – в размере до 456 грн,

лицам, которым исполнилось 80 лет и больше – в размере до 570 грн.

4. В июне вступил в силу Закон №3674 от 25 апреля 2024 г., касающийся исчисления стажа для лиц, работавших за границей.

Основное новшество состоит в том, что теперь стаж, полученный за границей, будет учитываться при назначении пенсии в Украине, даже в случаях, когда пенсионное соглашение с соответствующей страной не заключено.

Заграничный стаж будет засчитываться только тем лицам, которым не хватит общего стажа для выхода на пенсию и для определения права на пенсию в Украине. Однако при расчете размера пенсии этот стаж не будет учитываться.

5. Еще одно важное положение нового закона касается обязанности пенсионеров, временно находящихся за границей, проходить ежегодную идентификацию до 31 декабря, даже если они не имеют статуса военнопленных или лиц, пострадавших от действий российской федерации.

Лица, имеющие статус военнопленных до 24 февраля 2022 года и получающие пенсию через Сбербанк, теперь должны проходить идентификацию каждые полгода. В последний раз они должны были это сделать до 31 марта 2024 года. Теперь крайний срок для таких лиц – 30 сентября 2024 года.

Источник: На Пенсии.

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