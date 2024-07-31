Лунный календарь – это, как известно, циклическое изменение четырех фаз ночного светила. Многие считают, что от Луны зависит настроение людей, самочувствие, финансовое положение, события в личной жизни и даже результат операций, заключение договоров и новых начинаний.
Лунный календарь, в том числе на август 2024, используют для того, чтобы выбрать самые благоприятные дни для посадки урожая или его уборки, запланировать поход к парикмахеру или стоматологу. С помощью лунного календаря рыбаки узнают о днях, когда рыба будет лучше клевать, а садоводы и огородники определяют, когда и какие дела лучше проводить на своем участке.
Лунный календарь на август 2024
Традиционно считается благоприятным начало новых дел на растущей Луне (I и II фазы Луны), но не в первые два дня после новолуния, а завершение – на ниспадающей Луне. Считается, что луна, переходящая из одной фазы в другую, существенно влияет на человеческий организм, вызывая критическое напряжение.
Итак, фазы Луны в августе 2024 года:
Убывающая Луна: с 1 по 3 августа и с 20 по 31 августа
Новолуние: 4 августа
Ростущая Луна: с 5 по 18 августа
Полная Луна: 19 августа
Лунный календарь на август 2024
Считается, что полнолуние сильнее всего влияет на человека и естественные процессы. В такие дни можно ощущать прилив сил, энтузиазм, прилив бодрости.
Лунный календарь на август 2024 года имеет много благоприятных дней для всех дел и начинаний.
Ими являются 1, 7, 11, 14, 15, 21, 25, 25, 28 августа.
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