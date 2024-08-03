Лунный календарь на август 2024 года содержит неблагоприятные и благоприятные даты. Даты, на которые можно планировать начинание новых дел, визит к врачу, подпись важных документов, поездки или наоборот, отложить все и дождаться более удачного дня.
Луна оказывает влияние на биоритмы животных и рост растений, приливы и отливы, на самочувствие и моральное состояние человека, что в конечном счете сказывается на событиях в жизни и в целом на планете.
Поэтому многие следят за фазами Луны, обращают внимание на лунный календарь.
Лунный календарь на август 2024 года, неблагоприятные дни.
Итак, что нужно знать о Новой Луне в августе 2024, фазе, когда его эклиптическая долгота почти совпадает с эклиптической долготой Солнца. Новая Луна – это, когда Луны не видно.
В августе 2024 года новая Луна приходится на 4 августа в 14:13 по Киеву.
Что же касается Полнолуния в августе 2024, то полнолуние приходится на 19 августа в 21:25 по Киеву. В этот период все физиологические процессы организма достигают своего пика. Повышается давление жидкостей, в частности крови, поэтому следует соблюдать осторожность людям с повышенным кровяным давлением.
Лунный календарь на август 2024 года, неблагоприятные дни.
Также в полнолуние наивысшего уровня достигают энергия и активность, поэтому для людей, склонных к тревожности и нервным заболеваниям это может стать кризисным периодом. Во время полнолуния люди могут страдать бессонницей.
Фазы Луны в августе 2024 года :
1—3 августа — нисходящая Луна;
4 августа — новая Луна;
5—18 августа — Растущая Луна;
19 августа — полная Луна;
20—31 августа — нисходящая Луна.
Лунный календарь в августе, неблагоприятные даты:
Опасными и неблагоприятными для важных в августе дела считаются даты: 4, 22 и 23 число. Кроме того, не стоит планировать что-либо важное на 19 августа. Лучше дела, которые повлияют на дальнейшую жизнь, отложить на другой день.
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