Месячный календарь на август 2024 года подскажет, на какие дни лучше ничего серьезного не планировать и отложить судьбоносные и важные решения.

Лунный календарь на август 2024 года содержит неблагоприятные и благоприятные даты. Даты, на которые можно планировать начинание новых дел, визит к врачу, подпись важных документов, поездки или наоборот, отложить все и дождаться более удачного дня.

Луна оказывает влияние на биоритмы животных и рост растений, приливы и отливы, на самочувствие и моральное состояние человека, что в конечном счете сказывается на событиях в жизни и в целом на планете.

Поэтому многие следят за фазами Луны, обращают внимание на лунный календарь.

Лунный календарь на август 2024 года, неблагоприятные дни.

Итак, что нужно знать о Новой Луне в августе 2024, фазе, когда его эклиптическая долгота почти совпадает с эклиптической долготой Солнца. Новая Луна – это, когда Луны не видно.

В августе 2024 года новая Луна приходится на 4 августа в 14:13 по Киеву.

Что же касается Полнолуния в августе 2024, то полнолуние приходится на 19 августа в 21:25 по Киеву. В этот период все физиологические процессы организма достигают своего пика. Повышается давление жидкостей, в частности крови, поэтому следует соблюдать осторожность людям с повышенным кровяным давлением.

Лунный календарь на август 2024 года, неблагоприятные дни.

Также в полнолуние наивысшего уровня достигают энергия и активность, поэтому для людей, склонных к тревожности и нервным заболеваниям это может стать кризисным периодом. Во время полнолуния люди могут страдать бессонницей.

Фазы Луны в августе 2024 года :

1—3 августа — нисходящая Луна;

4 августа — новая Луна;

5—18 августа — Растущая Луна;

19 августа — полная Луна;

20—31 августа — нисходящая Луна.

Лунный календарь в августе, неблагоприятные даты:

Опасными и неблагоприятными для важных в августе дела считаются даты: 4, 22 и 23 число. Кроме того, не стоит планировать что-либо важное на 19 августа. Лучше дела, которые повлияют на дальнейшую жизнь, отложить на другой день.

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