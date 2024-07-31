Пенсионеры, имеющие право на эти выплаты, получат их в августе вместе с другой пенсией без дополнительного обращения в ПФУ.

Некоторые пенсионеры получат дополнительные деньги ко Дню Независимости в августе. Пенсионеры получат доплату к пенсии в размере 3100 гривен уже в августе.

Некоторые пенсионеры, такие как ветераны войны, жертвы нацистских преследований и граждане с особыми заслугами перед родиной получат разовые выплаты ко Дню Независимости Украины.

Пенсионеры, имеющие право на эти выплаты, получат их в августе вместе с другой пенсией без дополнительного обращения в ПФУ.

Ветераны войны, находящиеся на службе или работающие, но не получающие пенсий, получат финансовую помощь на внебюджетные счета воинских частей, учреждений или организаций, где они работают или проходят службу. Это будет осуществлено на основе заявлений, поданных через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Ко Дню Независимости можно получить следующие выплаты:

3100 гривен для лиц с I группой инвалидности, полученной из-за войны войны или пребывания в концлагерях, а также лиц с особыми заслугами перед Родиной.

2900 гривен для лиц с II группой инвалидности из-за войны или пребывания в концлагерях.

2700 гривен для лиц с III группой инвалидности из-за войны или пребывания в концлагерях.

1000 гривен для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних узников концлагеря.

650 гривен для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и других категорий.

450 гривен для участников войны и бывших узников концлагерей, принудительно вывозимых на труд, детей партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом по линии фронта.

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