В Кабмине прогнозируют оптимистическую ситуацию с электроэнергией на ближайшие три месяца благодаря снижению температуры и экономии электроэнергии.

Отключений электроэнергии в Украине стало гораздо меньше, например, на вторник не запланировано никаких обесточений. Такая благоприятная ситуация обусловлена, прежде всего, снижением жары и при определенных условиях может продолжаться довольно долго. Об этом рассказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире "Киев24", комментируя прогноз по электроэнергии на ближайшие три месяца.

По словам Бойко, нынешняя ситуация в энергетике Украины зависит от погоды. Снижение температуры привело к уменьшению потребления электроэнергии, что позволяет избегать отключений. "Если не будет внешних влияний, я думаю, что мы сможем удержать этот относительный баланс... Это значит, что если и будут возникать ограничения, то они будут незначительными, и мы сможем прожить следующие минимум три месяца", — отметил советник премьера. ер-министра по энергетике.

К слову, ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал украинцев пытаться экономить электроэнергию, особенно утром и вечером. С 11:00 до 15:00 солнечная активность самая высокая и температура наиболее комфортна для работы солнечных станций, поэтому он рекомендует использовать наиболее энергозатратные приборы именно в этот период.

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