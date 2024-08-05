Радеховский районный суд Львовской области оштрафовал работника Червоноградского ТЦК на 17 тысяч гривен и запретил ему управлять автомобилем в год за пьяное вождение.

Радеховский районный суд Львовской области признал виновным работника Червоноградского районного ТЦК и СП Виталия Д. в нетрезвой езде. Его оштрафовали на 17 тысяч гривен и запретили управлять автомобилем в течение года.

Согласно постановлению, обнародованному в судебном реестре и, 22 июня 2024 года во время комендантского часа Виталий Д. управлял автомобилем Opel Zafira в нетрезвом состоянии. Полицейские остановили его примерно в 2:00 в Радехове. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения, в частности резкий запах алкоголя, нетипичное поведение и покраснение лица. Виталий Д. отказался пройти тест на алкоголь.

В суде обвиняемый утверждал, что автомобиль был припаркован на стоянке, когда прибыли полицейские, и он не находился за рулем. Судья Оксана Патынок изучила все материалы дела и видео из полиции, подтвердившее, что Виталий Д. действительно сидел за рулем.

Суд признал водителя виновным в пьяной езде и наложил штраф в размере 17 тысяч гривен с запретом на управление транспортными средствами сроком на год. Постановление еще не может быть обжаловано.

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