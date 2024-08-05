В Хмельницком суд принял решение в пользу мужчины, напавшего на сотрудников ТЦК с ножом, ошибочно приняв их за грабителей. Это подтверждается соответствующим судебным решением .

Во время судебного разбирательства мужчина объяснил, что гулял по городу и заметил, как из автомобиля вышли трое закричавших незнакомцев: "Ловите его!". Лишь начав убегать, он понял, что не сможет избежать их и, боясь за свою жизнь, достал канцелярский нож и пригрозил, что подойдет поближе. Когда преследовавшие его мужчины окружили его, он остановился. Вскоре приехала полиция, и мужчина, выполняя их требование, положил нож на землю и объяснил ситуацию.

Представитель ТЦК подтвердил, что не успел представиться, поскольку мужчина начал убегать. Суд решил закрыть дело из-за отсутствия признаков административного правонарушения.

Ранее Politeka также писала о том, что в Луганской области будут судить экс-правоохранителя, который, сбежав на оккупированную территорию, мошенническим путем получил более 2,6 миллиона гривен в качестве выплат для семей военнопленных.

Как сообщают следователи, в первые дни полномасштабного вторжения военный оставил службу, чтобы присоединиться к своей жене, которая оставалась на временно оккупированной территории Луганской области. Супруги смогли обмануть командование подразделения, в котором служил муж, прислав поддельные документы о его якобы захвате в плен российскими войсками.