На 31 июля официальный курс обновлен до уровня 41,03 грн (на 2 коп. ниже текущего), но доллар дальше будет дорожать.

Национальному банку удалось стабилизировать курс доллара, почти вернув его до уровня 41 гривен после периода роста, когда он достиг исторического максимума 41,49 гривен (22 июля). Однако существует вероятность дальнейшего роста курса. Такой прогноз сделали в финансовой группе ICU .

Пока что "марш-бросок доллара до уровня 42 гривен за доллар" был приостановлен. Это достигнуто после того, как на прошлой неделе дефицит валюты снова снизился. На межбанковском рынке чистая покупка валюты сократилась почти вдвое – до 231 миллиона долларов. Впрочем, не исключено, что уже осенью курс повысится до 42-43 грн/доллар.

В течение четырех рабочих дней общий дефицит валюты составил 437 миллионов долларов, что примерно на четверть меньше, чем за аналогичный период на прошлой неделе. Уменьшение дефицита позволило Национальному банку снизить объем интервенций на 17% до 785 миллионов долларов и укрепить гривну.

Со своей стороны НБУ активно проводил интервенции и постепенно укрепил гривну – "почти полностью компенсировав ее обесценивание в предыдущую неделю". Это свидетельствует об определенной обеспокоенности скорости ослабления гривни и уменьшении привлекательности гривневых активов.

"Поэтому вполне возможно, что НБУ попытается держать курс некоторое время около текущего уровня. Чтобы осенью продолжить ослабление до уровня 42-43 грн/доллар", – резюмировали аналитики.

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