НБУ объявил об изъятии из обращения банкнот, выпущенных до 2003 года, и призывает граждан обменять их во избежание потерь.

Национальный банк Украины (НБУ) время от времени снимает с обращения определенные купюры. Чтобы не потерять свои средства, граждане должны своевременно обменять эти банкноты.

Причины изъятия

НБУ производит изъятие банкнот с целью улучшения качества и защиты денег. Этот процесс постепенно.

Граждане могут обменять старые купюры как непосредственно в НБУ, так и уполномоченных банках. Финансовые учреждения обязаны обменивать изъятые купюры на новые.

Это часть общей стратегии НБУ по оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны, которая направлена ​​на улучшение защиты и качества денег, а также упрощение наличных расчетов, — говорится в сообщении НБУ.

Какие купюры подлежат изъятию?

НБУ принял решение об изъятии банкнот, выпущенных до 2003 года. Процесс изъятия будет происходить постепенно.

Из обращения выводятся:

купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен;

монеты – 1, 2, 5, 25 копеек.

Монеты малых номиналов и старые банкноты гривны можно будет обменивать до завершения военного положения в Украине, а также в течение трех месяцев (90 дней) после его отмены или прекращения, сообщает НБУ.

Обратите внимание! Указанные купюры уже нельзя использовать для расчетов.

Ранее Politeka также писала , что некоторые пенсионеры могут остаться без выплат.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история