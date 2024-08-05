Национальный банк Украины (НБУ) время от времени снимает с обращения определенные купюры. Чтобы не потерять свои средства, граждане должны своевременно обменять эти банкноты.
Причины изъятия
НБУ производит изъятие банкнот с целью улучшения качества и защиты денег. Этот процесс постепенно.
Граждане могут обменять старые купюры как непосредственно в НБУ, так и уполномоченных банках. Финансовые учреждения обязаны обменивать изъятые купюры на новые.
Это часть общей стратегии НБУ по оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны, которая направлена на улучшение защиты и качества денег, а также упрощение наличных расчетов, — говорится в сообщении НБУ.
Какие купюры подлежат изъятию?
НБУ принял решение об изъятии банкнот, выпущенных до 2003 года. Процесс изъятия будет происходить постепенно.
Из обращения выводятся:
- купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен;
- монеты – 1, 2, 5, 25 копеек.
Монеты малых номиналов и старые банкноты гривны можно будет обменивать до завершения военного положения в Украине, а также в течение трех месяцев (90 дней) после его отмены или прекращения, сообщает НБУ.
Обратите внимание! Указанные купюры уже нельзя использовать для расчетов.
Ранее Politeka также писала , что некоторые пенсионеры могут остаться без выплат.
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история