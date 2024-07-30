Пенсіонери зобов'язані повідомляти ПФУ про зміни у своєму житті, які можуть вплинути на отримання пенсії.

Є ряд причин, через які ПФУ може припинити виплати для українців. Щоб уникнути такого сценарію, важливо дотримуватися всіх необхідних обов'язків уважно і своєчасно.

Пенсіонерам необхідно повідомляти ПФУ протягом 10 днів про певні зміни в їхньому житті, такі як виїзд за кордон на тривалий термін, оновлення документів (зокрема зміну паспорта), зміну особистих даних, що впливають на нарахування пенсії (наприклад, прізвища), працевлаштування, звільнення з роботи, зміну місця реєстрації, а також зміну або припинення певного статусу.

Інформувати ПФУ про ці зміни можна за допомогою електронної пошти або особисто у відділенні.

Особи, які незаконно отримали вищі виплати, зобов'язані будуть повернути надлишкові кошти. Пенсіонери можуть добровільно повернути переплату, але у випадку відмови до них можуть застосувати примусові заходи. Пенсійний фонд може утримувати до 20% від щомісячних виплат пенсіонера для компенсації фінансових втрат.

Особи, які отримали додаткову надбавку до пенсії для непрацюючих пенсіонерів, але почали працювати без повідомлення про це ПФУ, можуть бути покарані штрафними санкціями.

Нагадаємо також, що за період з 1 січня до 1 червня 2024 року в Україні середня пенсія частини пенсіонерів зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. гривень на місяць. Йдеться про суддів. Це єдина група пенсіонерів, чиї виплати значно перевищують середню пенсію в країні в десятки разів.

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