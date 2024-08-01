С начала года количество пенсионеров сократилось почти на 400 тысяч человек, ведь из-за низкой пенсии многие пенсионеры выходят на работу.

В начале текущего года почти 70% украинских пенсионеров получали пенсии, которые находились на уровне или ниже предела бедности, определенной ООН для стран Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он также объяснил причину низких пенсий в Украине.

Также он отметил, что с начала года количество получателей пенсий уменьшилось почти на 400 тысяч человек: если в начале года пенсию получали 10,5 млн человек, то сейчас это количество составляет лишь 10,1 млн. По словам Лубинца, это связано с тремя основными причинами.

1. Пенсионная реформа. В 2017 году после принятия Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий» оценка одного года страхового стажа уменьшилась с 1,35% до 1%, что привело к снижению размеров ранее назначенных пенсий.

В настоящее время для 30 лет страхового стажа коэффициент составляет 30%. Это означает, что пенсия, получаемая лицом при выходе на пенсию, составляет треть от ее заработной платы. Согласно Конвенции Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения уровень пенсии должен составлять не менее 40% от заработной платы.

2. Неуплата работодателем ЕСВ. На начало 2024 года задолженность по выплате вознаграждения за труд на государственных предприятиях, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти, составляла 2,23 миллиарда гривен.

Эта ситуация возникла из-за отсутствия соответствующих средств в Бюджетной декларации и государственном бюджете для погашения задолженности по заработной плате за прошедшие периоды для госпредприятий. В государственном бюджете на 2021-2023 годы частично предусматривались средства для этих целей, но только для работников государственных предприятий угольной промышленности, объяснил Лубинец.

3. Невыполнение решения судов. В результате правовых коллизий, вызванных реформами, значительное количество граждан активно обращается в суд. Одновременно Пенсионный фонд систематически не выполняет судебные решения. На данный момент сумма задолженности по решениям судов, принятым с 2013 года, превышает 70 миллиардов гривен.

Источник: lb.ua

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