В одном из городов Украины планируют повысить тарифы на коммунальные услуги для жильцов многоквартирных домов на 40% из-за роста цен на материалы и энергоносители.

Тарифы на коммунальные услуги снова растут. В одном из украинских городов объявили о новом повышении, пишет Общественное .

Где будет повышение тарифов на коммунальные услуги?

Жители многоквартирных домов в Чернигове планируют увеличить тариф на обслуживание. Это касается пользователей коммунальных предприятий "Деснянское", "Новозаводское", "ЖЭК-13" и "ЖЭК-10".

Тариф планируется повысить на 40%, поскольку цены на материалы, необходимые для подготовки жилых домов к отопительному сезону, значительно выросли.

Любопытно! Это решение было принято на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 25 июля. В частности, стоимость пиломатериалов выросла на 195%, краски – на 246%, соли – на 557%, а инвентаря для уборки – на 190-206%. Кроме того, цены на газ выросли на 273%.

Что произойдет, если тариф не повысят?

Заместитель городского головы Виктор Геращенко отметил, что в случае неповышения тарифа четыре коммунальных предприятия могут накопить долг в девять миллионов гривен за электроэнергию в течение года.

Ранее Politeka также писала , что некоторые пенсионеры могут остаться без выплат. Чтобы избежать такого сценария, важно соблюдать все необходимые обязанности внимательно и своевременно.

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