На Волыни сотрудника миграционной службы уличили во взяточничестве, он требовал дополнительную плату за получение паспорта.

Начальник одного из подразделений Государственной миграционной службы в Волынской области был задержан за систематическое взяточничество. За свои действия ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Информацию обнародовал Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Оперативники Волынского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили, что чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, постоянно требовал от людей, желающих получить загранпаспорт, дополнительные средства. Те, кто отказывался платить, сталкивались с трудностями: чиновник требовал ненужные документы или отказывал в предоставлении услуг из-за якобы отсутствия людей в электронной очереди.

Сотрудники ДВБ Нацполиции и следователи СБУ в Волынской области зафиксировали противоправную деятельность чиновника и задержали его во время получения очередной взятки.

Фигуранту уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За коррупционные действия ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее Politeka также писала о том, что суд в Ровно приговорил основателя благотворительного фонда Сергея Рудьо к пяти годам заключения с двухлетним испытательным сроком за незаконный выезд 38 человек за границу.