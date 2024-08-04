В Харьковской области женщина похитила почти 50 тысяч гривен с карточки пропавшего без вести военного, теперь ей грозит до восьми лет тюрьмы.

В Чугуеве будут судить женщину, которая присвоила средства с карты пропавшего без вести военнослужащего. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным прокуратуры, в январе 2023 года женщина получила от волонтеров вещи своего мужа, пропавшего во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе Донбасса, а также вещи его собратья. Вместо того, чтобы передать вещи собратьям родственникам, она решила использовать ситуацию в свою пользу. Получив доступ к мобильному телефону мужчины, женщина зашла в банковское приложение и перевела почти 50 тысяч гривен с карты собратья на свой счет.

Теперь злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы. Обвинительный акт в отношении 41-летней женщины уже направлен в суд за кражу, совершенную в условиях военного положения, а также за несанкционированное вмешательство в работу информационных систем (ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 361 УКУ).

Ранее Politeka также писала о том, что суд в Ровно приговорил основателя благотворительного фонда Сергея Рудьо к пяти годам заключения с двухлетним испытательным сроком за незаконный выезд 38 человек за границу. В течение июля – декабря 2022 года этот человек подал в Ровенскую ОВО документы на 38 уклонян, которые якобы работали водителями-волонтерами фонда.