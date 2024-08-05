В 2024 году средняя пенсия в Украине выросла до 5 816,62 гривны благодаря индексации и дополнительным выплатам.

В 2024 году большинство украинских пенсионеров получили повышение пенсий. Это стало возможным благодаря индексации, перерасчетам и дополнительным выплатам, передают в Пенсионном фонде Украины .

Средние пенсии в Украине

В настоящее время в Украине проживает более 10 миллионов пенсионеров. Средняя пенсия составляет 5816,62 гривны.

Большинство украинцев – 26,14% получают пенсию менее 3 тысяч гривен. Распределение пенсий по состоянию на 1 июля:

17,32% пенсионеров получают от 3001 до 4000 гривен (в 2023 году - 21,26%);

18,59% получают от 4001 до 5000 гривен (в 2023 году - 15,02%);

25,47% получают от 5001 до 10000 гривен (в 2023 году - 23,24%).

Работающие пенсионеры

Обратите внимание, что средняя пенсия работающих пенсионеров также изменилась и сейчас составляет 6216,20 гривны. В Украине насчитывается 2,7 миллиона работающих пенсионеров.

Ранее Politeka также писала , что некоторые пенсионеры могут остаться без выплат. Есть ряд причин, по которым ПФУ может прекратить выплаты для украинцев. Чтобы избежать такого сценария, важно соблюдать все необходимые обязанности внимательно и своевременно.

Кроме того, вы можете почитать, что украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Для этого достаточно удовлетворять определенным условиям.

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