Три области Украины могут остаться без газоснабжения из-за прекращения транзита российского газа.

Украина не планирует продлевать контракт с "Газпромом" на транзит российского газа, что может привести к проблемам газоснабжения в трех областях страны.

Где могут возникнуть проблемы с газом?

Юрий Корольчук , соучредитель Фонда энергетических стратегий, заявил, что Волынская, Одесская и Николаевская области могут столкнуться с трудностями в поставках газа.

Корольчук объясняет, что для обеспечения внутренних потребителей требуется минимальный объем газа в трубах, который сейчас поддерживается благодаря транзиту объемом 15-20 миллиардов кубометров. Этот объем позволяет сохранять необходимое давление и поставлять газ во все регионы Украины. Без него могут возникнуть проблемы с снабжением.

Важно! По словам Корольчука, не стоит рассчитывать на теплую зиму, поскольку две последние зимы уже были теплыми. Эксперт также отметил, что Азербайджан не сможет обеспечить заполнение трубопровода объемом 2 миллиарда кубометров газа. Поэтому, вероятно, также будет вынужден закупать газ у России.

Ранее Politeka также писала , что украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Для досрочного ухода на пенсию условия включают вредное производство и тяжелые условия труда. Кроме того, пенсионеры получат доплату к пенсии в размере 3100 гривен уже в августе.