Железнодорожный районный суд Львова осудил Юрия Климковича за присвоение средств, предназначенных для покупки автомобиля для военнослужащих ВСУ. Суд определил наказание в виде трех лет ограничения свободы за мошенничество.

Согласно приговору, обнародованному в судебном реестре в июле 2024 года, львовянин в конце февраля 2023 предложил своему знакомому, военному ВСУ, помощь в приобретении и доставке автомобиля для его бригады. Юрий Климкович сообщил, что сможет приобрести кроссовер Honda CR-V за 89 тысяч гривен, на что военный согласился. Однако получив деньги, он так и не передал автомобиль.

Против Климковича было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. К обвинительному акту было приобщено ходатайство о признании львовянином своей вины. Рассматривавший дело судья Андрей Кирилюк изучил все материалы и данные об обвиняемом, включая то, что он уже был судим за мошенничество в 2017 году. В результате суд назначил ему три года ограничения свободы. Приговор еще не может быть обжалован.

Ранее Politeka также писала о том, что военный бежал из службы и вернулся в гражданскую жизнь. На суде обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние, а также пытался объяснить, почему скрылся.

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