Нардеп Федиенко уточнил, угрожают ли штрафы тем, кто обновил данные через "Резерв+" и зарегистрирован в ТЦК.

Граждане, которые обновили свои военные данные через приложение "Резерв+" и состоят на учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК), не получат штрафы. Штрафы могут быть наложены только на тех, кто потерял военный билет или не зарегистрирован в ТЦК.

Эту информацию озвучил народный депутат Александр Федиенко в эфире "Ранок.LIVE" 1 августа.

Когда граждане, обновившие данные через "Резерв+", могут быть оштрафованы?

Федиенко подчеркнул, что лица, обновившие свои данные в "Резерв+", находятся на учете в ТЦК и имеют военно-учетный документ, штрафам не подлежат.

"Если вы обновили данные и состоите на учете в ТЦК, вас не оштрафуют", - отметил нардеп.

Он уточнил, что штрафы за административные нарушения будут касаться только военнообязанных, которые потеряли военный билет или не были на учете в ТЦК и СП. Это также касается лиц, обновивших свои данные через "Резерв+".

"Обновление данных в "Резерв+" не освобождает от ответственности в случае потери военно-учетного документа. Такие лица будут подпадать под штрафные санкции", - добавил нардеп.

Ранее Politeka также писала о том, что военный бежал из службы и вернулся в гражданскую жизнь. На суде обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние, а также пытался объяснить, почему скрылся.

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