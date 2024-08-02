В Пенсионном фонде Украины сообщили, что размер пенсионных выплат может уменьшаться до 20%,

Снижение пенсий происходит редко, однако в случаях, когда пенсионеры не выполняют определенные требования, государственные органы иногда вынуждены принимать такие меры. Об этом сообщает прессслужба ПФУ.

Размер пенсионных выплат может уменьшаться до 20%, если пенсионер заработал и не сообщил об этом Пенсионный фонд. Конкретный объем снижения выплат устанавливается индивидуально, учитывая разные факторы. При трудовой или предпринимательской деятельности пенсионер должен в 10-дневный срок уведомить Пенсионный фонд.

Также пенсионер обязан информировать Пенсионный фонд о начале или прекращении предпринимательской деятельности, а также об увольнении с работы.

Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не освобождает пенсионера от статуса работающего. Пенсионер считается работающим до тех пор, пока не предоставит информацию о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.

Информацию о дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры обязаны предоставлять органам ПФУ путем подачи заявления и необходимых документов, подтверждающих соответствующие сведения.

Также можно подать заявление: через онлайн-сервис на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и через портал Действие с использованием квалифицированной электронной подписи.

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