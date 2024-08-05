Заведующая одним из отделений одесской больницы попала под следствие за обещание оформить инвалидность родственнику призывника. Она потребовала более 1500 долларов за свои услуги, но так и не получила денег, за что теперь ей грозит тюремное заключение.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, чиновник Одесского областного медицинского центра психического здоровья пыталась незаконно заработать на мужчинах призывного возраста. За 1700 долларов она обещала одному из клиентов госпитализировать его дедушку и обеспечить первую группу инвалидности, влияя на решение медицинской комиссии. Это позволило бы призывнику избежать военной службы. Однако правоохранители вовремя обнаружили ее намерения и задержали с поличным во время передачи взятки.

По этому факту против медикини возбудили уголовное дело по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины за получение неправомерной выгоды. Женщину отстранили от работы, и теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Politeka также писала о том, что военный бежал из службы и вернулся в гражданскую жизнь. На суде обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Он пояснил, что был мобилизован 25 февраля 2022, а в декабре 2023 (хотя точную дату не помнит) покинул место службы в Запорожской области и вернулся домой. Он не собирался возвращаться на службу и начал работать неофициально в службе доставки.

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