В Украине уже в 2024 году могут поднять ставки на основные налоги – такое решение было подготовлено в правительстве.

Целью введения налога на посылки до 150 евро является прекращение теневых схем импорта товаров через интернет-магазины. Многие продавцы используют упрощенную систему налогообложения. Об этом министр финансов Сергей Марченко.

В Украине существует таможенный лимит в 150 евро, что означает, что посылки, стоимость которых не превышает этот лимит, не подлежат налогообложению и не требуют таможенного оформления. Такие посылки немедленно отправляются адресату без задержек на таможне.

По словам представителей Минфина, большинство продавцов работают как субъекты упрощенной системы налогообложения, что позволяет им уплачивать только единый налог в размере 5%, даже если их обороты достигают сотен миллионов гривен.

"Нас беспокоит тот факт, что в Украине практически вся интернет-торговля и электронная коммерция находятся в "тени". Условно говоря, в рамках лимита 150 евро не облагаемой налогом стоимости товара у нас завозят все. И эта проблема значительно больше, чем просто нежелание платить незначительные" налоги при импорте", - объяснил Сергей Марченко.

В 2023 году в Украину без налогообложения таможенными платежами было импортировано 51,5 миллиона международных почтовых отправлений. По этой статистике в среднем каждый украинец получил две посылки за год.

Источник: РБК-Украина.

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