Жители Херсонской, Харьковской, Сумской и Донецкой областей получат бесплатный газ в рамках новой гуманитарной инициативы, поддерживаемой правительством Украины.

В Украине бесплатный газ получат жители четырех регионов, в которые теперь присоединилась и Херсонская область. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вводится экспериментальный проект, предусматривающий поставки сжиженного газа для населения прифронтовых территорий. Сначала газ в баллонах планировалось оказывать в качестве гуманитарной помощи уязвимым группам населения трех областей: Харьковской, Сумской и Донецкой.

На очередном совещании вице-премьер поддержала инициативу Херсонской ОВ по включению Херсонщины в этот проект. Участники обсудили согласование доработанного проекта постановления и технические аспекты его реализации в регионах.

Предусматривается привлечение международных партнеров для поставок оборудования, которое позволит эффективно совершать операции с газом. Проект координирует вице-премьер Ирина Верещук, а его разработкой занимаются Минэнергетики, Минреинтеграции, а также другие заинтересованные министерства.

В настоящее время проект передан в Секретариат Кабинета Министров для дальнейшего рассмотрения правительством.

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