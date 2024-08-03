В ближайшие месяцы можно ожидать достаточно благоприятных условий для энергосистемы Украины при выполнении определенных условий. Однако уровень повреждений, который сейчас энергетическая система Украины, свидетельствует о том, что зиму будет сложно пережить без ограничений. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Эксперт подчеркнул, что если не будет скачков температуры и Украину неожиданно не накроет новой волной +40, то следующие месяцы к ноябрю будут достаточно комфортными. Однако зима будет сложной и отключений будет много.

Относительно введения в действие резервных энергомощностей и газогенерирующих станций Харченко отметил, что процесс заказа и установки уже активно ведется, и существует много планов на этот счет. Однако, к сожалению, к наступлению этой зимы лишь небольшая часть этих мощностей будет готова к эксплуатации.

Сроки, необходимые для технического внедрения, оказываются длиннее, чем доступное сейчас время. Ожидается, что к этой зиме может быть запущено лишь 3-5% общего объема, необходимого для решения энергетических потребностей.

"Даже если будет сделано все, что можно сделать, и все удастся, все равно тот уровень повреждений, который мы имеем, не позволяет сказать, что мы будем зиму без ограничений. Ограничения будут", - подытожил эксперт.

Источник: Radio NV.

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