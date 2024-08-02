Народный синоптик Наталья Диденко предупреждает, что 2 августа в Украине ожидается теплая летняя погода с температурой +25...+32°C, при этом в западных областях возможна облачность.

В Украине в пятницу, 2 августа, ожидается теплая летняя погода. Температура воздуха будет в пределах +25…+30 °C, а в западных областях возможны облачности.

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 2 августа в Украине будет летняя погода с температурой воздуха +25...+30°C, а в южных областях +28...+32°C.

"Преобладает высокое атмосферное давление, сухая солнечная погода. В западных областях во второй половине дня возможно увеличение облачности", — отметила Диденко.

Она также сообщила, что ветер на Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный.

Погода в Киеве 2 августа

В Киеве 2 августа прогнозируется сухая теплая погода с температурой воздуха +27...+29°C.

Погода на выходных

В субботу в западных, северных и многих центральных областях кроме Днепропетровщины существенно снизится температура воздуха. Местами возможны грозовые дожди. На юге и востоке сохранится сухая и жаркая погода.

В воскресенье, 4 августа, жара ослабнет на юге и востоке Украины.

Ранее Politeka также писала о погоде в Украине в августе. В августе 2024 года в Украине ожидается средняя температура на 2 градуса выше нормы, а количество осадков останется в пределах среднегодовых показателей. Такие прогнозы для украинцев дает Укргидрометцентр.