В Украине в пятницу, 2 августа, ожидается теплая летняя погода. Температура воздуха будет в пределах +25…+30 °C, а в западных областях возможны облачности.
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 2 августа в Украине будет летняя погода с температурой воздуха +25...+30°C, а в южных областях +28...+32°C.
"Преобладает высокое атмосферное давление, сухая солнечная погода. В западных областях во второй половине дня возможно увеличение облачности", — отметила Диденко.
Она также сообщила, что ветер на Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный.
Погода в Киеве 2 августа
В Киеве 2 августа прогнозируется сухая теплая погода с температурой воздуха +27...+29°C.
Погода на выходных
В субботу в западных, северных и многих центральных областях кроме Днепропетровщины существенно снизится температура воздуха. Местами возможны грозовые дожди. На юге и востоке сохранится сухая и жаркая погода.
В воскресенье, 4 августа, жара ослабнет на юге и востоке Украины.
Ранее Politeka также писала о погоде в Украине в августе. В августе 2024 года в Украине ожидается средняя температура на 2 градуса выше нормы, а количество осадков останется в пределах среднегодовых показателей. Такие прогнозы для украинцев дает Укргидрометцентр.
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