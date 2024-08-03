Украинцам рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы обеспечить себе пенсию в размере 6 тысяч гривен и какие факторы влияют на расчет пенсионных выплат.

Размер пенсии зависит от зарплаты, которую человек получал в течение своей карьеры. Поэтому, чтобы в старости иметь достойную пенсию, необходимо хорошо зарабатывать.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить пенсию 6 тысяч гривен

Для того чтобы в будущем получать пенсию в размере 6 144 гривны, человек должен зарабатывать 20 тысяч гривен и иметь полный трудовой стаж в 35 лет.

Это приблизительные подсчеты, поскольку для точного расчета учитываются все зарплаты и средняя зарплата по стране.

Обратите внимание! Люди с зарплатой 15000 гривен и полным трудовым стажем могут рассчитывать на пенсию в размере 4608 гривен. В то же время, те, кто зарабатывает 30 тысяч гривен, могут ожидать пенсию примерно 9 216 гривен.

Напомним! Пока средняя пенсия в Украине выросла на 431 гривну и составляет 5 816 гривен.

Источник: obozrevatel

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