Узнайте, как и где обменять старые банкноты и монеты в Украине, чтобы избежать потери денег.

Со временем некоторые монеты и купюры выходят из обращения. Чтобы не потерять свои деньги, граждане должны своевременно обменивать их на действующие.

Как происходит обмен

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает разные методы замены старых купюр. Иногда банкноты продолжают использоваться для расчетов, но замена производится следующим образом:

Украинские банки не выдают такие купюры из своих касс.

НБУ не передает эти банкноты в финансовые учреждения.

Стоит отметить, что НБУ приступил к изъятию купюры номиналом 500 гривен. Подробную информацию об этом можно найти на официальном сайте НБУ.

Обмен на действующие купюры

Иногда купюры исключаются из общего обращения, и тогда обмен действует в индивидуальном порядке. Граждане могут обратиться непосредственно в отделения НБУ или в один из доверенных банков:

АО "Сбербанк"

"Приватбанк"

АТ "Райффайзен Банк"

АО "ПУМБ"

Обратите внимание, что информация о возможности обмена в отделении конкретного банка размещена на официальном сайте соответствующего финансового учреждения.

Ранее Politeka также писала о том, что в начале 2024 года в Украине зафиксировано более 700 тысяч производств по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги, что является на треть более высоким показателем по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

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