На выходных в Украине ожидается понижение температуры, дожди в некоторых регионах, а в столице будет ясно и комфортно.

В выходные температура воздуха в Украине значительно снизится, и в некоторых регионах пройдут дожди. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что похолодание будет наблюдаться в субботу, 3 августа.

"На западе, севере и многих центральных областях (кроме Днепропетровщины) температура ощутимо снизится, а местами возможны грозовые дожди", - отметила Диденко. На юге и востоке останется сухая и жаркая погода. Ночью температура будет колебаться между +15 и +17 градусами, днем ​​+23...+25 градусов.

В воскресенье, 4 августа, жара ослабнет на юге и востоке Украины. По данным Гидрометцентра, ночью температура также ожидается в пределах +15...+17 градусов, днем ​​+23...+25 градусов. Возможны кратковременные небольшие дожди. Скорость ветра в выходные будет меняться от 3-8 до 5-10 м/с.

В столице в эти выходные, 3 и 4 августа, будет ясно, а температура воздуха будет около 21 градуса.

Ранее Politeka также писала о погоде в Украине в августе. В августе 2024 года в Украине ожидается средняя температура на 2 градуса выше нормы, а количество осадков останется в пределах среднегодовых показателей. Такие прогнозы для украинцев дает Укргидрометцентр. Среднее количество осадков в августе колеблется от 30 до 97 мм.

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