На основе материалов ДБР в суд направлено дело руководителя Укртрансбезопасности Николаевской области, требовавшего взятки у перевозчиков.

Исследование, проведенное работниками ДБР , выявило, что чиновник систематически получал деньги от перевозчиков.

Обвинительный акт уже передан в суд.

В 2023 и начале 2024 года исполняющий обязанности начальника Укртрансбезопасности установил «тариф» от 500 до 5 тысяч гривен в месяц для перевозчиков, желавших беспрепятственно осуществлять перевозку пассажиров и грузов. Размер платежа зависел от количества рейсов.

В феврале 2024 года чиновника задержали во время получения очередной взятки.

В настоящее время он уволен с должности и обвиняется в 7 случаях вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По этой статье возможно наказание в виде заключения до 10 лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Николаевская областная прокуратура.

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