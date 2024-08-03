В Днепре ТЦК предлагает вакансию водителя с зарплатой в 50 тысяч гривен, с возможностью бронирования от мобилизации, готовы принимать студентов и ветеранов.

В Украине есть множество вариантов для водителей с хорошими зарплатами и возможностью бронирования от мобилизации. В Днепре открыта вакансия водителя в ТЦК. Это объявление появилось на популярном ресурсе для поиска работы. Ищут кандидата на полную занятость, с зарплатой в 50 тысяч гривен. Также приглашают студентов и ветеранов. Основные требования: возраст от 18 до 55 лет и годность службы по состоянию здоровья.

Работодатель предлагает стабильную оплату труда, обеспечение вещевым имуществом, бесплатное лечение, сохранение рабочего места и среднюю месячную зарплату. "Если вы всегда мечтали стать военным, это отличная возможность воплотить свою мечту!" – отметили в ТЦК.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцам предлагают выгодную вакансию: обещают бронь и 30 тысяч гривен зарплаты.

Одной из таких возможностей должность водителя-экспедитора во Львове. Компания "Premier Food" предлагает работу в логистическом комплексе с официальной работой, фирменной одеждой и конкурентной заработной платой, которая составляет от 30 000 грн в месяц. Работодатель также предоставляет бронирование для военнообязанных работников при наличии актуальных военно-учетных документов.

Основные обязанности включают в себя выполнение ежедневных маршрутов доставки, работу с замороженными продуктами, контроль технического состояния автомобиля и оформление документации.

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