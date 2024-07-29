Через воєнний стан в Україні існує суттєвий дефіцит водіїв у різних сферах, зокрема на державних та комунальних підприємствах. У той же час, багато людей шукають роботу, яка забезпечить їм бронювання від мобілізації.
Однією з таких можливостей є посада водія-експедитора у Львові. Компанія "Premier Food" пропонує роботу в логістичному комплексі з офіційним працевлаштуванням, фірмовим одягом та конкурентною заробітною платою, яка становить від 30 000 грн на місяць. Роботодавець також надає бронювання для військовозобов’язаних працівників при наявності актуальних військово-облікових документів.
Основні обов'язки включають виконання щоденних маршрутів доставки, роботу із замороженими продуктами, контроль технічного стану автомобіля та оформлення документації. Графік роботи – з понеділка по суботу, початок маршрутів о 06:00.
Вимоги до кандидатів:
- Наявність водійських прав категорії В.
- Досвід безаварійного водіння від одного року.
- Порядність, пунктуальність та відповідальність.
- Знання областей західної України та готовність до фізичних навантажень.
- Досвід роботи в доставці продуктів харчування буде перевагою.
Раніше Politeka також писала про те, що українцям розповіли, де можна знайти вакансію, за яку пропонують 50 тисяч гривень та можливість бронювання.
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