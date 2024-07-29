У Львові відкрито вакансію водія з зарплатою до 30 тисяч грн і бронюванням від мобілізації.

Через воєнний стан в Україні існує суттєвий дефіцит водіїв у різних сферах, зокрема на державних та комунальних підприємствах. У той же час, багато людей шукають роботу, яка забезпечить їм бронювання від мобілізації.

Однією з таких можливостей є посада водія-експедитора у Львові. Компанія "Premier Food" пропонує роботу в логістичному комплексі з офіційним працевлаштуванням, фірмовим одягом та конкурентною заробітною платою, яка становить від 30 000 грн на місяць. Роботодавець також надає бронювання для військовозобов’язаних працівників при наявності актуальних військово-облікових документів.

Основні обов'язки включають виконання щоденних маршрутів доставки, роботу із замороженими продуктами, контроль технічного стану автомобіля та оформлення документації. Графік роботи – з понеділка по суботу, початок маршрутів о 06:00.

Вимоги до кандидатів:

Наявність водійських прав категорії В.

Досвід безаварійного водіння від одного року.

Порядність, пунктуальність та відповідальність.

Знання областей західної України та готовність до фізичних навантажень.

Досвід роботи в доставці продуктів харчування буде перевагою.

Раніше Politeka також писала про те, що українцям розповіли, де можна знайти вакансію, за яку пропонують 50 тисяч гривень та можливість бронювання.