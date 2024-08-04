Была рассчитана прогнозируемая средняя сумма пенсионной выплаты для украинцев, имеющих 35 лет страхового стажа.

Украинцам объяснили, какие пенсионные выплаты можно ожидать в будущем в зависимости от текущего уровня оплаты труда. Конкретно речь идет о средней и высокой заработной плате в размере 15, 20 или 30 тысяч гривен в месяц.

Была рассчитана прогнозируемая средняя сумма пенсионной выплаты для украинцев, имеющих 35 лет страхового стажа. Более точный размер установят специалисты Пенсионного фонда, сравнив размер оплаты труда гражданина по средней зарплате помесячно.

Так, если средняя заработная плата составляет 15 тысяч гривен, то примерно размер пенсионной выплаты будет всего 4608 гривен.

Если же официальный доход, по которому уплачивается Единый социальный взнос, составляет 20 тысяч гривен, то будущая пенсия будет составлять 6144 гривен.

В случае когда заработная плата достигает 30 тысяч гривен, гражданин будет получать пенсию в размере 9216 гривен.

Ежегодное повышение требований к стажу завершится в 2028 году. Тогда украинцы, набравшие 35 лет стажа, смогут выйти на заслуженный отдых. Даже при выполнении этих требований украинские пенсии остаются очень низкими из-за высокой инфляции. Большинство пенсионеров, проработавших всю жизнь, имея нужный стаж, получают очень малые выплаты. Значительная часть граждан получает пенсии, что меньше 5 тысяч гривен.

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