Ретроградный Меркурий начался и продлится по 28 августа – астрологи дали подсказки, что нельзя делать в этот период, а какие дела наоборот принесут хороший результат.

В астрологии период Ретроградного Меркурия имеет большое значение. Считается, что он способен влиять на людей и их планы, повышает риск катастроф, катаклизмов и аварий.

До 14 августа Меркурий будет идти знаком Девы и это время можно использовать для того, чтобы проанализировать образ жизни, сделать анализ ошибок, упорядочить вещи и дела.

Затем, 15 августа, Меркурий в своем обратном движении перейдет снова в знак Льва. Это время станет благоприятным для творчества и общения с родными.

В Ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа астрологи не советуют переезжать в новое жилье, делать дорогие покупки, особенно техники. Не стоит начинать новых важных дел, подписывать важные документы. Ретроградный Меркурий по 28 августа – это не самое лучшее время для того, чтобы доверять обещаниям или даже обещать самому. Ведь все обещанное может не воплотиться в жизнь.

Ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа.

Кроме того, нельзя доверять чужим незнакомым людям - мошенники охотно этим воспользуются.

В дни Ретрогрдного Меркурия с 5 по 28 августа можно получить «привет» из прошлого – всплывут старые проблемы, которые когда-то не удалось решить или, возможно, повторятся ситуации и задачи, с которыми уже приходилось иметь дело.

Также могут появиться люди из прошлой жизни – экс-возлюбленные и бывшие друзья.

Поэтому в период Ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа астрологи и эзотерики советуют завершать дела, закрывать проекты, определенные разделы в жизни.

Ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа.

Это период для того, чтобы помириться с друзьями или родными, с которыми были в ссоре. Также это время для того, чтобы завершить сложные отношения с партнерами или друзьями.

В дни Ретроградного Меркурия хорошо сосредоточиться на работе над собой и духовном росте.

Последние новости Украины:

Гороскоп на август 2024: назван знак Зодиака, чья жизнь изменится.

Какие знаки Зодиака не любят привязываться к людям: астрологи опубликовали список.

Также напомним, какие знаки Зодиака ненавидят одиночество.