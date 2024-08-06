В телекоммуникационной компании «Киевстар» предупредили абонентов об очередных изменениях, которые вступят в силу уже в ближайшие дни.

Мобильный оператор «Киевстар» вводит очередные изменения, о которых необходимо знать как уже существующим, так и потенциальным абонентам.

Так, в «Киевстар» предупредили об изменениях, которые произойдут в подключении дополнительных пакетов.

А именно, закрываются для подключения дополнительные пакеты Бизнес Интернет 3000 и 6000 МБ, а также дополнительные 100, 300 и 1000 минут на другие сети и заграницу.

Решение вступит в силу с 7 августа.

«Если вы уже подключили эти пакеты услуг, вы сможете пользоваться ими и дальше», – уточнили в «Киевстаре».

Еще одни изменения произойдут чуть раньше – с 6 августа. Они будут относиться к Интернет-пакетам.

«Некоторые интернет-пакеты закрываются», – сообщили в «Киевстар».

Так, уже с 6 августа обновится перечень дополнительных интернет-пакетов для абонентов предоплаты, действующих в дополнение к основным условиям тарифа.

Поэтому будут закрыты для подключения следующие пакеты:

- Безлим Мессенджеры + 3000 МБ

- Безлим Видео + 3000 МБ

- Безлим максимальный

Вместо этих пакетов абонент может подключить Суперсилу Соцсети и мессенджеры и пользоваться любимыми приложениями без доплат и использования тарифных мегабайтов, или дополнительный пакет Соцсети и мессенджеры за 70 грн. на 4 недели.

Выбрать выгодный дополнительный пакет или Суперсилу, доступные для тарифа, можно в Мой Киевстар.

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