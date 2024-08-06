Мобильный оператор «Киевстар» вводит очередные изменения, о которых необходимо знать как уже существующим, так и потенциальным абонентам.
Так, в «Киевстар» предупредили об изменениях, которые произойдут в подключении дополнительных пакетов.
А именно, закрываются для подключения дополнительные пакеты Бизнес Интернет 3000 и 6000 МБ, а также дополнительные 100, 300 и 1000 минут на другие сети и заграницу.
Решение вступит в силу с 7 августа.
«Если вы уже подключили эти пакеты услуг, вы сможете пользоваться ими и дальше», – уточнили в «Киевстаре».
Еще одни изменения произойдут чуть раньше – с 6 августа. Они будут относиться к Интернет-пакетам.
«Некоторые интернет-пакеты закрываются», – сообщили в «Киевстар».
Так, уже с 6 августа обновится перечень дополнительных интернет-пакетов для абонентов предоплаты, действующих в дополнение к основным условиям тарифа.
Поэтому будут закрыты для подключения следующие пакеты:
- Безлим Мессенджеры + 3000 МБ
- Безлим Видео + 3000 МБ
- Безлим максимальный
Вместо этих пакетов абонент может подключить Суперсилу Соцсети и мессенджеры и пользоваться любимыми приложениями без доплат и использования тарифных мегабайтов, или дополнительный пакет Соцсети и мессенджеры за 70 грн. на 4 недели.
Выбрать выгодный дополнительный пакет или Суперсилу, доступные для тарифа, можно в Мой Киевстар.
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