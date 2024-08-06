Работа на расстоянии набирает популярность в Украине, поскольку позволяет зарабатывать значительные деньги, не выходя из дома. Некоторые компании готовы платить своим работникам зарплату в 40 тысяч гривен и больше.

К примеру, компания-производитель мебели ищет конструктора корпусной мебели с зарплатой от 60 до 70 тысяч гривен. Кандидат должен иметь опыт работы с конструкторскими приложениями, такими как Базис-Мебельщик или другими.

Также онлайн-школа ищет менеджера по продажам образовательных услуг и предлагает заработную плату от 16 до 40 тысяч гривен. Основные обязанности включают проведение демонстраций уже разработанных уроков, презентацию платформы и отладку пакетов уроков в соответствии с потребностями клиентов.

Digital-агентство ищет оператора чата с умением английского на уровне не ниже B1 для ночной смены. Зарплата может составлять от 20 до 70 тысяч гривен. Основные обязанности включают в себя взаимодействие с потенциальными клиентами через чат с использованием скриптов компании и создания потенциальной базы клиентов.

Между тем, некоторые украинские работодатели повышают зарплаты своим сотрудникам. Цель – удержание персонала и привлечение новых высококвалифицированных работников в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. В частности, средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы выросла в июле 2024 года до 19553 грн - с около 17000 в начале года.

Источник: OBOZ.UA

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