В Украине предполагается поступление нового повышения налогов. В этот раз правительство планирует увеличить военный сбор на разные операции от 5 до 30%, согласно утвержденному Кабмином законопроекту.
Если Верховная Рада примет этот закон, это приведет к быстрому росту стоимости ряда товаров и услуг для украинцев. Это касается автомобилей, квартир, топлива, мобильной связи и ювелирных изделий. Кроме того, зарплаты и доходы граждан также возрастут из-за увеличения налоговых обязанностей.
Кабинет министров Украины утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о повышении военного сбора с 1,5% до 5%. Согласно этому законопроекту, планируется введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые не платят этот сбор.
Кроме того, предлагается установить военный сбор на следующие операции :
- Продажа недвижимости – 5% от суммы продажи недвижимого имущества
- Первая регистрация автомобиля – 15% от стоимости транспортного средства
- Продажа ювелирных изделий – 30% от стоимости проданных ювелирных изделий
- Мобильная связь – 5% от стоимости услуг
- Операции с банковскими металлами – по ставке 5% от стоимости
Этот законопроект также включает следующие положения :
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Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль для предприятий, занимающихся продажей горючего, в размере 0,5 минимальной зарплаты на кубический метр резервуаров для хранения горючего.
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Введение акциза на газированные напитки с сахаром по ставке 0,1 евро за литр.
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Установка НДС для импортных товаров со стоимостью от 45 до 150 евро.
Такая необходимость в непопулярных предложениях вызвана огромным бюджетным дефицитом и потребностью в финансировании мобилизационных расходов. Предложенные изменения свидетельствуют об особом акценте на доходах граждан.
Если военный сбор повысится до 5%, как предложил Кабинет министров, то каждый украинец с минимальной зарплатой будет платить примерно 400 гривен ежемесячно, а при зарплате в 20 тысяч гривен эта сумма увеличится до 1 тысячи гривен.
Согласно анализу Центра экономической стратегии, более трех четвертей всех дополнительных поступлений в бюджет будут обеспечены двумя источниками: 1% от доходов юристов на общей системе, что фактически является налогом на обращение, а также повышенным военным сбором до 5% с доходов граждан.
Автосалоны готовятся к возможным изменениям. Если законопроект будет одобрен, продажи новых автомобилей могут ощутимо пострадать. К примеру, при покупке авто среднего класса потребитель платит от 30 до 80 тысяч гривен налогов и сборов при регистрации. После введения предложенных изменений, эта сумма может вырасти до 180-280 тысяч гривен.
Следует отметить, что критику по поводу предложений Минфина высказали не только представители бизнеса и профессиональных организаций, но и эксперты. Недавно 13 аналитических центров опубликовали совместное обращение, в котором выразили мнение, что гораздо более рациональным решением было бы повышение НДС.
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