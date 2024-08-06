Часть украинцев может получить прибавку к пенсионным выплатам. Речь идет о военных. Так, военнослужащие рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, а также другие лица, воспитывающие несовершеннолетних детей, могут получить прибавку к пенсии.

Об этом сообщили в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

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Отмечено, что военный пенсионер, воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, может получить дополнительную пенсионную надбавку, если выполняются определенные условия.

Военнослужащие, имеющие право на пенсию, включая прошедших военную срочную службу, а также рядовых, сержантского, старшинского и офицерского состава, могут получить дополнительную надбавку, как неработающие пенсионеры (к пенсии за выслугу лет), так и неработающие лица с инвалидностью (до пенсии по инвалидности), если содержат нетрудоспособных членов своей семьи.

"К нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на надбавку к пенсиям, относятся лица, определенные в пп. А-Д ст. 30 закона Украины от 09.04.1992 № 2262-XII. Такие надбавки назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность", - рассказали в ПФУ.

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Однако прибавку к пенсиям получают только те члены семьи, которые:

  1. не получают пенсию по общеобязательной государственной пенсионной системе;
  2. не получают государственную социальную помощь лицам без права на пенсию и лицам с инвалидностью;
  3. не получают государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и пособие на детей одиноким матерям.

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Как писала Politeka, у части пенсионеров летом вырастут пенсии благодаря доплатам.

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