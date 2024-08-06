До конца августа в Киеве проверят около 40 тысяч счетчиков во избежание неточностей в начислениях за коммунальные услуги. Потребители могут проверить дату проверки через личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса (ЦКС) или воспользоваться дистанционными каналами обслуживания.

Об этом сообщила пресс-служба УК "Центр коммунального сервиса".

Жители столицы должны обязательно учесть необходимость своевременной проверки счетчиков, поскольку неправильное начисление может привести к дополнительным расходам.

К концу августа в Киеве планируется проверка около 40 тысяч квартирных счетчиков. В этом месяце необходимо провести проверку для 32047 счетчиков горячей воды и 7599 счетчиков тепловой энергии. Если потребители не проведут проверку своих счетчиков вовремя, их могут исключить из абонентского учета, и начисления будут производиться по общедомовому счетчику или нормативу.

Потребители могут проверить информацию о сроке проверки своих счетчиков в личном кабинете на сайте Центра коммунального сервиса (ЦКС) в разделе "Мои объекты" - "Счетчики". Уведомление о необходимости проведения проверки поступает за три месяца до истечения срока.

Кроме того, информацию о своих счетчиках и сроках их проверки можно узнать через следующие дистанционные каналы обслуживания ЦКС:

мессенджеры в Facebook, Skype, Telegram;

для контактного телефона: 044-247-40-40.

Потребители могут самостоятельно заказать проверку своих счетчиков, выбирая лицензированную компанию или через официальный сайт Центра коммунального сервиса (ЦКС) в разделе "Поверка/замена счетчиков". Стоимость проверки счетчика может составлять от 300 гривен. После проведения процедуры проверяемая компания должна подготовить и предоставить потребителю следующие документы, которые необходимо будет прислать коммунальным службам:

акт о проведении периодической проверки, где будут указаны серия и номер счетчика, дата проведения проверки или демонтажа, а также показания прибора;

свидетельство о соответствии прибора учета государственным требованиям к измерительной технике, где будет указана дата последующей периодической проверки счетчика.

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