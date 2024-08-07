Правительство установило размер минимальных пенсионных выплат для украинских пенсионеров. В некоторых случаях эта сумма может быть увеличена. Об этом сообщили в ПФУ.

С момента начала этого года минимальная пенсионная выплата для потерявших трудоспособность украинцев зависит от прожиточного минимума. Согласно обновлению с 1 января текущего года, этот показатель составляет 2361 гривен.

Правительство приняло новые минимальные стандарты для пенсионеров, которые вступили в силу с 1 марта 2024 года. Согласно этому решению, минимальные пенсионные выплаты составляют следующее:

Пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста и не набравшим необходимый стаж, назначен минимум в размере 2 725 гривен. Пенсионеры в возрасте до 70 лет, имеющие полный стаж, получают не менее 2 980 гривен. Пенсионерам от 70 до 80 лет с полным стажем назначена пенсия в размере 3 240 гривен. Пенсионерам старше 80 лет, набравшим стаж в соответствии с требованиями, назначен минимум в размере 3 370 гривен.

Напомним, сейчас заявление на получение пенсионного удостоверения можно подать как через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, так и с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

Впрочем, пенсионер может лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ, независимо от места его регистрации в качестве получателя пенсии.

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