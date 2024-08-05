В Верховной Раде предлагают разрешить беспрепятственный выезд за границу при бронировании нескольким категориям граждан, включая депутатов, чиновников, судей, прокуроров и представителей общественных организаций.

Нескольким категориям граждан предлагают разрешить выезд за границу во время бронирования. Речь идет о народных депутатах, чиновниках, судьях, прокурорах, представителях общественных организаций, которые внесены в список забронированных через получение финансовых грантов от международных партнеров, а также экспертов по вопросам нормативных актов и других лиц, имеющих право на бронирование.

Это указано в карточке законопроекта № 11460, зарегистрированного на сайте Верховной Рады Украины. Одним из инициаторов законопроекта является Петр Порошенко, экспрезидент Украины, недавно снова не выпущенный за границу.

Законопроект предусматривает, что лица с бронированием могут беспрепятственно выезжать за границу во время действия отсрочки при предъявлении соответствующего документа об отсрочке или бронировании.

Кроме того, депутаты предлагают, что при рассмотрении вопроса оформления бронирования, ТЦК, полиция и судебные органы не могут применять ограничения и меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством Украины.

Такие лица не подлежат мобилизации при рассмотрении вопроса об их бронировании от призыва на военную службу.

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