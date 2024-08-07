Закон о пенсионном страховании имеет особенности для лиц, вышедших на пенсию после 1 октября 2011 года, из-за чего могут незаметно уменьшить пенсию.

При пересчете пенсии может произойти так, что одна ее часть увеличится, а другая – уменьшится, или некоторые надбавки могут быть отменены. Иногда пенсионеры даже не знают об этих изменениях.

Кому может быть уменьшена пенсия при пересчете : пенсионеры, которые продолжают работать, имеют право пересматривать свою пенсию каждые два года, учитывая новый стаж и иногда даже заработок, если это выгодно. Если в последние годы их зарплата была высокой, перерасчет может включать как изменения в стаже, так и корректировку по повышенному коэффициенту заработной платы.

Итак, пенсионеры, вышедшие на пенсию до 1 октября 2011 года, получают выплаты по старым правилам. Однако для вышедших на пенсию после этой даты действуют другие условия в соответствии с Законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Если таким лицам производится перерасчет пенсии с учетом стажа и заработной платы, то расчет доплаты за сверхурочный стаж осуществляется по новым правилам. В этом случае даже если общий размер пенсии увеличивается из-за повышения коэффициента заработной платы, размер доплаты за сверхурочный стаж может быть сокращен.

Напомним, что в августе к пенсии по инвалидности могут прибавить надбавку ко Дню Независимости Украины. В частности, доплаты в такой день получают лица, имеющие определенные заслуги перед государством.

Источник: На Пенсии.

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