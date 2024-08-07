В 2024 году Украине будет предоставлено более 35 миллиардов долларов для покрытия дефицита государственного бюджета. Этот ресурс позволит обеспечить валютную поддержку, однако гривня продолжает ослабевать из-за зависимости страны от импорта. То есть экспорт растет намного медленнее импорта и необходимо снова возвращать гривну в валюту.

Доктор экономических наук Андрей Длигач объяснил, какого максимального курса доллара можно ожидать.

Длигач объяснил, что ухудшение экономической ситуации в Украине не обусловлено только военными закупками. В начале года стране пришлось израсходовать значительные средства на приобретение оружия, поскольку американская помощь задержалась. Это действительно повлияло на девальвацию гривны, ведь для закупок нужны были доллары.

На экономику также оказали существенное влияние уменьшение переводов от украинских трудовых мигрантов. Если до полномасштабного вторжения эти переводы достигали 16 миллиардов долларов в год, то сейчас их объем значительно снизился. Кроме того, украинцы за границей активно тратят валюту на покупки, что вынуждает Национальный банк постоянно покрывать расходы по карточкам.

Экономисты воздерживаются от прогнозирования курса доллара, поскольку его колебания не являются естественным процессом, а управленческим. Курс зависит от решений, принятых Кабмином, Национальным банком и Верховной Радой, а также от того, произойдет ли девальвация гривны и какие будут приняты меры по стимулированию украинского экспорта.

"Согласно параметрам бюджета, в этом году курс не должен превысить 42 гривны за доллар. Будет ли на уровне 45 гривен за доллар? Думаю, это максимальная планка, которая может рассматриваться в сценариях. Это зависит от решений, которые будут приняты в правительстве, относительно того , как компенсировать нехватку финансового ресурса в государственном бюджете, чтобы покрывать военные расходы,» – предположил доктор экономических наук.

Источник: 24 Канал.

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