На 31 липня офіційний курс оновлено до рівня 41,03 грн (на 2 коп. нижче за поточний), але долар далі буде дорожчати.

Національному банку вдалося стабілізувати курс долара, майже повернувши його до рівня 41 гривень після періоду зростання, коли він досяг історичного максимуму 41,49 гривень (22 липня). Однак існує ймовірність подальшого зростання курсу. Такий прогноз зробили у фінансовій групі ICU.

Поки що "марш-кидок долара до рівня 42 гривень за долар" було призупинено. Це досягнуто після того, як минулого тижня дефіцит валюти знову зменшився. На міжбанківському ринку чиста покупка валюти скоротилася майже вдвічі – до 231 мільйона доларів. Втім, не виключено, що вже восени курс підвищиться до 42-43 грн/долар.

Протягом чотирьох робочих днів загальний дефіцит валюти склав 437 мільйонів доларів, що є приблизно на чверть менше, ніж за аналогічний період минулого тижня. Зменшення дефіциту дозволило Національному банку знизити обсяг інтервенцій на 17%, до 785 мільйонів доларів, і зміцнити гривню.

Зі свого боку НБУ активно проводив інтервенції і поступово зміцнив гривню – "майже повністю компенсувавши її знецінення у попередній тиждень". Це свідчить про певне занепокоєння щодо швидкості ослаблення гривні та зменшення привабливості гривневих активів.

"Тож цілком можливо, що НБУ спробує тримати курс певний час близько поточного рівня. Щоб восени продовжити ослаблення до рівня 42-43 грн/долар", – резюмували аналітики.

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